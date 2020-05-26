Шоу-бизнес

«Что же она сказала?» Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной (фото)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно официально представил всем новую возлюбленную, намекнул на помолвку.

В сториз Остапчука появились кадры, на которых его девушка Кристина Горняк позирует в белом платье.

Пока Кристина работает с фотографами, Владимир напевает марш Мендельсона и спрашивает: «Что, правда? Да? А что ты сказала?» Горняк улыбается и демонстрирует на камеру кольцо.



«Что же она сказала?» — подписал эти кадры Остапчук.

Отметим, что после поездки с Остапчуком в Париж Горняк не снимает колечко с правой руки и всячески его демонстрирует на фото. Возможно, это просто совпадение.

Напомним, что Кристина переехала в квартиру Владимира. По словам телеведущего, они обустроили детскую комнату. А еще Кристина в соцсетях очень хвалит родителей Владимира. Кстати, ранее мы показывали, что постит Кристина в соцсетях.

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