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Потеплеет, но не намного: синоптик рассказала о погоде 27 мая
27 мая в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, исключением станут разве что восточные и некоторые южные области — Луганская, Донецкая, Запорожская и Николаевская. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дождь будет сопровождаться северо-восточным ветром, который будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.
Температура воздуха днем несколько повысится — до +15+19 градусов, а на юге, востоке и в центре — до +17+22 градусов.
В Киеве в среду также ожидаются осадки, ночью — +10 градусов, днем будет на пару градусов теплее — +17 градусов.
Напомним, в Карпатах с начала мая продолжается настоящая зима — со снегом и морозом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.