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Украина

Появились новые данные о российском шпионе, завербовавшем бывшего переводчика Гройсмана

12:58 26 мая 2020
Станислав Ежов
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Бывшего переводчика экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, которого задержали в декабре 2017 года по подозрению в госизмене, завербовал начальник оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС России.

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, сотруднику спецслужбы Российской Федерации сообщено о подозрении в подстрекательстве должностного лица Кабинета министров Украины к государственной измене.

«По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ежов пошел на сделку со следствием, был приговорен к трем годам и в сентябре 2019 года выдан России в рамках обмена.

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