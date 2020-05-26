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Ждали результаты теста на коронавирус 15 дней: пресс-секретарь Саакашвили рассказала о смерти близкого человека
Во вторник, 26 мая, от коронавирусной инфекции умерла прабабушка Дарины Чиж, пресс-секретаря Михеила Саакашвила. Об этом Чиж сообщила в своем Facebook.
«Сегодня от коронавируса умерла моя прабабушка Нина. 102 года. Или не от него… я не знаю! Мы ждали результата теста 15 дней. Но похоронить бабулю мы не можем. Ее забрали и сказали: место захоронения вам сообщат. А пишу для тех, кто снял маски и „карантин закончился“. Потому что сейчас в Стрыйской инфекционной больнице находятся еще моя бабушка с дедушкой. Они жили все вместе. Написала Степанову лично», — говорится в сообщении Дарины Чиж.
Ранее сообщалось, что Минздрав представил план выхода страны из карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».379
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