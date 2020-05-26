26.76 / 27.01 28.97 / 29.44
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Ждали результаты теста на коронавирус 15 дней: пресс-секретарь Саакашвили рассказала о смерти близкого человека

14:00 26 мая 2020
Больница
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 26 мая, от коронавирусной инфекции умерла прабабушка Дарины Чиж, пресс-секретаря Михеила Саакашвила. Об этом Чиж сообщила в своем Facebook.

«Сегодня от коронавируса умерла моя прабабушка Нина. 102 года. Или не от него… я не знаю! Мы ждали результата теста 15 дней. Но похоронить бабулю мы не можем. Ее забрали и сказали: место захоронения вам сообщат. А пишу для тех, кто снял маски и „карантин закончился“. Потому что сейчас в Стрыйской инфекционной больнице находятся еще моя бабушка с дедушкой. Они жили все вместе. Написала Степанову лично», — говорится в сообщении Дарины Чиж.

Ранее сообщалось, что Минздрав представил план выхода страны из карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

379

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги в пакете

В Киеве полицейские нашли 400 тысяч долларов «воровского общака» (фото, видео)

Валерий Давиденко

Пришли сотни людей: на Черниговщине простились с застреленным нардепом Давиденко

Арсен Аваков

Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову

Больница

Ждали результаты теста на коронавирус 15 дней: пресс-секретарь Саакашвили рассказала о смерти близкого человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер