Особенности ВНО-2020: от участника могут потребовать дополнительную справку

Общество и люди

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили алгоритм действий для будущих участников сессии ВНО, имеющих хронические заболевания, которые могут провоцировать повышенную температуру тела. Напомним, основная сессия по плану МОН состоится с 25 июня по 17 июля.

По словам заместителя директор центра Татьяны Вакуленко в эфире Громадського радио, в этом случае участнику тестирования понадобится дополнительная медицинская справка.

«Если будет такая справка, то участник пообщается еще с медицинским работником, который проверит наличие такой справки и информации в ней, и если у участника будет повышена температура с учетом других факторов, кроме COVID-19, то участник сможет зайти в пункт тестирования», — сообщила Вакуленко.

При этом она напомнила, что количество абитуриентов в аудитории ограничено 15, кроме них, там будут присутствовать также 2 инструктора. Минимальное расстояние между участниками тестирования составит 1,2 метра.

Все участники тестов должны соблюдать масочный режим.

Также отметим, что уже с 1 июня украинские вузы снова смогут проводить экзаменационные сессии в аудиториях, хотя и с соблюдением всех пандемических рекомендаций.



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