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В Киеве полицейские нашли 400 тысяч долларов «воровского общака» (фото, видео)
В рамках расследования дела об убийстве, в котором подозревают «вора в законе» «Андрея Львовского» (он же «Неделя»), полицейские провели обыски, во время которых обнаружили 400 тысяч долларов «общака».
Как сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины, часть «общака» хранилась в банковской ячейке одного из финучреждений. Также были изъята «черная» бухгалтерия, оружие, ценности, автомобили, компьютерная техника, старинные иконы и предметы сакрального искусства.
В полиции напомнили, что речь идет об убийстве, совершенном в Киеве в 2009 году — тогда в машине нашли застреленным бизнес-партнера «Недели», с которым он конфликтовал. В то время «Андрей Львовский» еще не был коронован, а его партнер собирался инициировать «сходку» и пожаловаться на «Неделю» криминальным авторитетам, что сделало бы невозможным получение им статуса «вора в законе».
«Андрей Львовского» задерживали, однако отпустили из-за отсутствия доказательств его причастности к убийству. Позже в ходе расследования доказательства были найдены, и к тому времени уже «вору в законе» заочно сообщили о подозрении. Планируется его объявление в международный розыск.
В Нацполиции уточняют, что данный случай — второй за годы независимости Украины, когда были собраны доказательства причастности лидеров криминального мира к совершению уголовного преступления. Одного из них — «Гегу Озургетского» — уже приговорили к семи с половиной годам заключения за покушение на убийство. «Андрею Львовскому» может грозить тюремный срок от 7 до 15 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказывал, что в 2019 году «Неделю» раскороновали.129
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