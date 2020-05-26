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Общество и люди

Тищенко отреагировал на новые детали его поездки в маршрутке, но не ответил, заплатил ли за проезд

15:09 26 мая 2020
Николай Тищенко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Нардеп Николай Тищенко, который владеет работающим в карантин рестораном «Велюр», прокомментировал сообщения в СМИ о его поездке в маршрутке и неоплаченном проезде.

Николай Тищенко на своей странице в Instagram заявил, что журналисты стали жертвами фейка.

«Почему вы не спросили у меня и поверили этим халтурщикам, которые даже не знают, что от Северной до Петровки десять остановок 500-го маршрута? Удивительно наблюдать за этим, ведь объективность — это когда учтено мнение всех сторон», — написал Тищенко.

При этом он, правда, так и не уточнил, действительно ли отказался платить за проезд.

Из комментариев видно, что нардепу не особо верят:

Ранее сообщалось, что после поездки на маршрутке Николая Тищенко заметили и сфотографировали в метро.

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