Культура и искусство

"Был человеком очень жестоким": дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского выступила с его обличением

Известный российский детский писатель Эдуард Успенский, создатель Чебурашки, Крокодила Гены и многих других любимых детских персонажей, по словам его дочери, был «домашним тираном» и в течение всей жизни совершал домашнее насилие.

Такое признание Татьяна Успенская сделала, когда узнала, что российская государственная детская библиотека провела конкурс на лучший логотип премии имени Эдуарда Успенского.

Дочь писателя, опубликовала открытое письмо директору библиотеки, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца.

«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье… Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены», — написала она.



Кроме того, Успенская, пишет, что ее отец имел проблемы с алкоголем, но не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее в СМИ. По словам дочери писателя, ее отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

«Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», — так Успенская закончила свое обращение.

Слова Татьяны Успенской подтвердил другой детский писатель Валентин Постников.

Как сообщает сайт DTF, несмотря на это, в руководстве библиотеки заявили, что не будут убирать имя Эдуарда Успенского с литературной премии.

Справка: По информации СМИ, Столбун В. Д. в середине 70-х годов 20 века создал «коммуну"-секту закрытого тоталитарного типа, в которой занимался управлением сознания и поведения, безоговорочно подчиняя себе членов секты. В секте практиковались групповые избиения, истязания взрослых и детей, непосильный труд, склонение к сожительству.

Напомним, Эдуард Успенский умер 14 августа 2018 года у себя дома в Москве после продолжительной и тяжелой болезни. В последние годы своей жизни он критически относился к российской действительности. В частности, крайне резко отреагировал на оккупацию Россией Крыма. Он также критиковал российскую телепропаганду и манипуляции общественным мнением через телепрограммы.

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