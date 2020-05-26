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Оскандалившаяся французская Le Monde "вернула" Крым Украине
Французская газета Le Monde исправила ошибку в инфографике, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория России.
Напомним, утром 26 мая в проекте «Коронавирус: визуализация эпидемии во Франции и в мире», который выходит в газете с 5 мая, при наведении курсора на Крым отражалась эпидемиологическая ситуация в России, и приводились данные о показателях эпидемии в отношении этой страны.
Сейчас на карте Le Monde Крым — это Украина, сообщает «Укринформ».
Как писали «ФАКТЫ», карту Украины без Крыма опубликовало также ведущее американское издание New York Times. Карта Украины без Крыма была показана в одном из сюжетов на
на телеканале «1+1».
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"Возможно, они выносят коллекцию": вооруженный спецназ ГБР захватил музей, где "выставлялся" Порошенко
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