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Украина

Оскандалившаяся французская Le Monde "вернула" Крым Украине

17:25 26 мая 2020
карта
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Французская газета Le Monde исправила ошибку в инфографике, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория России.

Напомним, утром 26 мая в проекте «Коронавирус: визуализация эпидемии во Франции и в мире», который выходит в газете с 5 мая, при наведении курсора на Крым отражалась эпидемиологическая ситуация в России, и приводились данные о показателях эпидемии в отношении этой страны.

Сейчас на карте Le Monde Крым — это Украина, сообщает «Укринформ».

Как писали «ФАКТЫ», карту Украины без Крыма опубликовало также ведущее американское издание New York Times. Карта Украины без Крыма была показана в одном из сюжетов на
на телеканале «1+1».

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