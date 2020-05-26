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Газета Le Monde попала в скандал из-за «российского» Крыма
После скандала с ведущим американским изданием New York Times, разместившим карту Украины без Крыма, в такую же ситуацию попала и французская газета Le Monde.
Как передает «Европейская правда», издание опубликовало интерактивную карту распространения коронавируса. При наведении курсора на Крым, активируется и карта Российской Федерации, аннексировавшей украинский полуостров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нацсовет по телевидению и радиовещанию направил внеочередную проверку на телеканал «1+1», на котором в одном из сюжетов «засветилась» карта Украины без Крыма.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.