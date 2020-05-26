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Украина

Газета Le Monde попала в скандал из-за «российского» Крыма

13:13 26 мая 2020
Карта Украины
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После скандала с ведущим американским изданием New York Times, разместившим карту Украины без Крыма, в такую же ситуацию попала и французская газета Le Monde.

Как передает «Европейская правда», издание опубликовало интерактивную карту распространения коронавируса. При наведении курсора на Крым, активируется и карта Российской Федерации, аннексировавшей украинский полуостров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нацсовет по телевидению и радиовещанию направил внеочередную проверку на телеканал «1+1», на котором в одном из сюжетов «засветилась» карта Украины без Крыма.

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