Украина

Спецназ ГБР выломал двери в киевский музей Ивана Гончара, где 26 мая экс-президент Петр Порошенко открывал выставку частной коллекции картин.



В первой половине дня в музей прибыли следователи ГБР, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко, который должен был в 11:00 явиться по делу о возможном нарушении и неуплате пошлины при ввозе 43 картин.



Позже к музею подъехал автомобиль со спецназовцами.



Сотрудники ГБР с помощью бойцов со специальной амуницией выломали двери в музей и двери в помещение экспозиции картин.



При этом они не пустили внутрь ни депутатов от «Европейской Солидарности», ни директора музея, который взял на сохранность выставленные картины.



По словам директора музея Петра Гончара, силовики без объяснений выломали двери в помещение экспозиции. Директора блокировали в кабинете, ордеров на обыск ему не предъявляли и говорили, что просто осмотрят «общественное помещение» музея.



«Они находятся внутри экспозиции, не знаю, что происходит, возможно, они выносят коллекцию. Люди были вооружены, поэтому это — вооруженное нападение», — цитирует слова директора Би-би-си.



Позже директора все же пустили в музей.



Он сообщил, что уже составляет акт о повреждении имущества.

Издание сообщает, что во время драк у дверей музея пострадала одна журналистка.



Напомним, последний раз на допросе в ГБР Порошенко был в феврале этого года.



Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое ГБР передавало в Офис генпрокурора, не было доказательств вины политика.









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