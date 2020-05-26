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Происшествия

Пытки в Кагарлыке: полицейский арестован на два месяца, но вину не признает

18:11 26 мая 2020
в суде
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полицейского из Кагарлыка Сергея Сулиму, который подозревается в избиении и изнасиловании женщины в райотделе, арестовали на два месяца без права внесения залога.

Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева 26 мая, сообщает hromadske.

Дело рассматривалось на закрытом заседании. Сулима своей вины не признал.

У арестованного на содержании есть 7-месячный ребенок.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 двое сотрудников полиции Кагарлыка в служебном помещении полиции пытали и изнасиловали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля. Пытки также применялись и к мужчине, проходившему по этому делу.

После инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины участок полиции в Кагарлыке Киевской области был расформирован для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.



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