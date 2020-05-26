Украина

На Ровенщине транспорт не запустят до 24 июня: названа причина

В Ровенской области, где на утро 26 мая подтверждено 1475 случаев заболевания коронавирусом, не возобновят работу транспорта до 24 июня. Об этом на брифинге заявил первый замглавы ОГА Сергей Подолин.

По его словам, регион входит в топ-3 с наибольшим количеством заболевших. И показатели заболеваемости в Ровенской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.

Напомним, несмотря на решение правительства перейти с 22 мая на режим адаптивного карантина, в Ровенской области из-за большого количества заболевших приняли решение не смягчать ограничения.

Вместе с тем, в Киеве, Харькове и Днепре уже возобновил работу не только наземный транспорт, но и метро.

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