- 20:51 Разборка в центре Киева: неизвестные обстреляли мужчину и сожгли свое авто
- 20:24 Ищите женщину: ГБР таки вручило повестку Порошенко через его жену
- 20:11 «Выбивали» деньги на кладбище: в Черкасской области будут судить полицейских-вымогателей
- 20:07 Турция назвала дату возобновления авиасообщения с Украиной
- 19:58 Известная украинская певица попала в больницу: понадобилась срочная операция
- 19:56 На Ровенщине транспорт не запустят до 24 июня: названа причина
- 19:43 Топ-менеджера «Укрзалізниці» уволили из-за скандального видео
- 19:34 Виноваты колготки: стала известна причина ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл
- 19:34 Саакашвили "переименовал" Нацсовет реформ в Офис простых решений и результатов: в сети бурное обсуждение
- 19:22 «Боруссия» Д. – «Бавария»: где смотреть онлайн суперматч бундеслиги
- 18:59 Пытки в Кагарлыке: суд арестовал второго полицейского-садиста
- 18:42 Муж убил жену, бросив на нее кобру – после того, как не получилось с гадюкой
На Ровенщине транспорт не запустят до 24 июня: названа причина
В Ровенской области, где на утро 26 мая подтверждено 1475 случаев заболевания коронавирусом, не возобновят работу транспорта до 24 июня. Об этом на брифинге заявил первый замглавы ОГА Сергей Подолин.
По его словам, регион входит в топ-3 с наибольшим количеством заболевших. И показатели заболеваемости в Ровенской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.
Напомним, несмотря на решение правительства перейти с 22 мая на режим адаптивного карантина, в Ровенской области из-за большого количества заболевших приняли решение не смягчать ограничения.
Вместе с тем, в Киеве, Харькове и Днепре уже возобновил работу не только наземный транспорт, но и метро.180
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.