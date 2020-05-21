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Ровенская область отказалась смягчать карантин: названа причина
В пятницу, 22 мая, в Ровенской области карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса, не будет ослабляться.
Как сообщает председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в своем Facebook, решение продлить жесткий карантин принято в связи с эпидситуацией в области — за сутки на Ровенщине 66 человек заболели COVID-19. Это антирекорд для области.
«В связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение», — отметили Виталий Коваль.
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