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Украина

Ровенская область отказалась смягчать карантин: названа причина

16:06 21 мая 2020
В больнице
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 22 мая, в Ровенской области карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса, не будет ослабляться.

Как сообщает председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в своем Facebook, решение продлить жесткий карантин принято в связи с эпидситуацией в области — за сутки на Ровенщине 66 человек заболели COVID-19. Это антирекорд для области.

«В связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение», — отметили Виталий Коваль.

Ранее сообщалось, что стала известна причина, почему в Луганской области меньше всего больных коронавирусом.

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