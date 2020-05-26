26.78 / 27.03 29.02 / 29.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известная украинская певица попала в больницу: понадобилась срочная операция (фото)

19:58 26 мая 2020
Ассия Ахат
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат попала в больницу. Ей понадобилась срочная операция.

«Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего!» — подписала Ассия фото, сделанные на больничной койке.

Ассия Ахат

Ассия Ахат

Ахат

Артистка отметила, что с ней все хорошо. «Как обычно бывает в таких случаях, всё произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло, всё сложилось — я была дома, в любимом городе Киеве, со мной моя любимая семья, чудесная подружка Танюшка», — поделилась Ахат, добавив, что оперировали ее в частной клинике.

«Ассия, крепкого здоровья, хорошо, что все вовремя, выглядишь чудесно», «Скорейшего восстановления», — пишут поклонники и друзья артистки.

Ахат

Напомним, ранее популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) попал в больницу после инсульта.

863

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

полиция

Разборка в центре Киева: неизвестные обстреляли мужчину и сожгли свое авто (видео)

Ассия Ахат

Известная украинская певица попала в больницу: понадобилась срочная операция (фото)

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Виноваты колготки: стала известна причина ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото)

Андрей Рязанцев

Топ-менеджера «Укрзалізниці» уволили из-за скандального видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер