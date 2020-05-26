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Известная украинская певица попала в больницу: понадобилась срочная операция (фото)
Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат попала в больницу. Ей понадобилась срочная операция.
«Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего!» — подписала Ассия фото, сделанные на больничной койке.
Артистка отметила, что с ней все хорошо. «Как обычно бывает в таких случаях, всё произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло, всё сложилось — я была дома, в любимом городе Киеве, со мной моя любимая семья, чудесная подружка Танюшка», — поделилась Ахат, добавив, что оперировали ее в частной клинике.
«Ассия, крепкого здоровья, хорошо, что все вовремя, выглядишь чудесно», «Скорейшего восстановления», — пишут поклонники и друзья артистки.
Напомним, ранее популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) попал в больницу после инсульта.863
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