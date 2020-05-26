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Ищите женщину: ГБР таки вручило повестку Порошенко через его жену
Следователь ГБР в музее им. Гончара вручил повестку о вызове на допрос экс-президента Петра Порошенко его жене Марине Порошенко. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления ГБР Николай Арманов.
«Была сегодня повестка вручена его жене. На 29 мая, на 11:00», — цитирует Арманова «Укринформ».
Напомним, пятого президента Украины ГБР приглашало на допрос 26 мая в 11:00. Но он на него не пошел, а вместе с женой участвовал в открытии выставки картин из семейной коллекции в киевском музее им. Гончара.
Впоследствии сотрудники ГБР ворвались в музей им. Гончара, не пускали туда директора музея и представителей «Европейской Солидарности».
После этого народный депутат Артур Герасимов написал заявление в правоохранительные органы относительно действий сотрудников ГБР. Депутат отметил, что при штурме здания музея спецназ применил физическое насилие. Герасимов назвал это «повторением действий Януковича».
По его словам, представители ГБР изъяли оригиналы документов на покупку картин, таможенные декларации, которые открыто лежали под стеклом в музее.
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