- 01:29 Обязательно в масках: безработные стриптизерши занялись доставкой еды в нижнем белье
- 00:51 Приговор Маркиву: стали известны предварительные итоги следственного эксперимента
- 00:33 В России впервые выявили COVID-19 у кошки
- 26.05 23:58 У Зеленского заявили о том, что курс Украины на ЕС и НАТО — "недостаточно гибкий"
- 26.05 23:30 Живет со своим министром? Обнаружены интересные данные о прописке главаря "ДНР" Пушилина в России
- 26.05 22:51 В Раде обсудят полицейский беспредел в Кагарлыке
- 26.05 22:38 США готовятся нанести новый удар по "Северному потоку-2"
- 26.05 22:10 На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский военный
- 26.05 21:48 Процесс пошел: в Украине начали продажу билетов на поезда
- 26.05 21:47 Нескромный Роналду объявил себя лучшим игроком в истории футбола
- 26.05 21:30 100 тысяч долларов в "заначке" и поручитель Кошевой: нардеп-"кварталовец" Юзик показал, на что живет
- 26.05 20:51 Разборка в центре Киева: неизвестные обстреляли мужчину и сожгли свое авто
Приговор Маркиву: стали известны предварительные итоги следственного эксперимента
В Славянске группа экспертов провела следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года, по которому в Италии несправедливо осужден нацгвардеец Виталий Маркив.
Предварительные выводы свидетельствуют о том, что выстрелы раздавались с места, которое контролировали боевики, передает УНН со ссылкой на сюжет одного из телеканалов.
«…измерялись координаты точек на Карачуне, были зафиксированы координаты окопов, в котором сидел Маркив … измерялись координаты точек, где сидели журналисты и так же там, где (были — ред.) вероятные сепаратисты», — сообщил представитель Киевского НИИ судебных экспертиз Виктор Шевчук.
Для того, чтобы достичь объективности, эксперты стреляли из автомата с разных точек и сравнивали звук — таким образом пытались определить расстояние и место, с которого раздавались выстрелы.
По словам экспертов, «от места, где прятались журналисты, к месту, откуда вели огонь — мы определили — это до 400 метров — 200−300 метров. Маркив же находился в 1,8 тыс. метров — на горе Карачун».
Эксперты убеждены, что Маркив не мог видеть журналистов, и не мог стрелять в них или корректировать огонь.
«Мы проверили автомат — точно такой, какой был в Маркива — это автомат АКМ, 5,45 с коллиматорным прицелом. Мы можем точно установить, что он даже через прицел не видел, что делается на дороге», — резюмировал Шевчук.
Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, который приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Такое решение суд принял даже не смотря на то, что обвинение просило для нацгвардейца 17 лет тюрьмы.72
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!