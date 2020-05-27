Приговор Маркиву: стали известны предварительные итоги следственного эксперимента

Украина

В Славянске группа экспертов провела следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года, по которому в Италии несправедливо осужден нацгвардеец Виталий Маркив.

Предварительные выводы свидетельствуют о том, что выстрелы раздавались с места, которое контролировали боевики, передает УНН со ссылкой на сюжет одного из телеканалов.

«…измерялись координаты точек на Карачуне, были зафиксированы координаты окопов, в котором сидел Маркив … измерялись координаты точек, где сидели журналисты и так же там, где (были — ред.) вероятные сепаратисты», — сообщил представитель Киевского НИИ судебных экспертиз Виктор Шевчук.

Для того, чтобы достичь объективности, эксперты стреляли из автомата с разных точек и сравнивали звук — таким образом пытались определить расстояние и место, с которого раздавались выстрелы.

По словам экспертов, «от места, где прятались журналисты, к месту, откуда вели огонь — мы определили — это до 400 метров — 200−300 метров. Маркив же находился в 1,8 тыс. метров — на горе Карачун».

Эксперты убеждены, что Маркив не мог видеть журналистов, и не мог стрелять в них или корректировать огонь.

«Мы проверили автомат — точно такой, какой был в Маркива — это автомат АКМ, 5,45 с коллиматорным прицелом. Мы можем точно установить, что он даже через прицел не видел, что делается на дороге», — резюмировал Шевчук.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, который приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Такое решение суд принял даже не смотря на то, что обвинение просило для нацгвардейца 17 лет тюрьмы.

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