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Украина

Напиши письмо: в Украине организовали флеш-моб в поддержку Маркива

12:42 24 декабря 2019 65
Виталий Маркив
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине стартовал флеш-моб в поддержку несправедливо осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд присяжных посчитал виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова во время боевых действий на Донбассе.


«Коллеги Виталия Маркива устраивают очень полезеный флеш-моб к Рождеству. Виталий ждет апелляцию в колонии «Опера» в Милане — там содержал лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Когда Олег Сенцов вышел на свободу, он вспоминал о том, что его больше поддерживало за решеткой: «Для любого заключенного письма — это самое важное. Ты можешь не поесть день, ты можешь остаться без передачи, что-то могут с тобой делать, но письмо … Все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Просто это очень поддерживает», — говорится в сообщении, размещенном на страничке Нацгвардии Украины в социальных сетях.

Письма следует отправлять по адресу:

Markiv Vitaliy
Presso carcere Opera
via Camporgnago 40
20 141 Milano

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, который приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Такое решение суд принял даже не смотря на то, что обвинение просило для нацгвардейца 17 лет тюрьмы.

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