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Шоу-бизнес

Популярный российский актер перенес два инсульта из-за проблем с алкоголем

10:26 27 мая 2020
Алексей Барабаш
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский актер Алексей Барабаш признался, что перенес два инсульта. Дважды актер чуть не умер, хотя повезло ему больше, чем Борису Моисееву: он смог восстановиться и снова сниматься.

Причиной инсультов звезды российских фильмов и сериалов стало злоупотребление алкоголем. Но ни два инсульта, ни четыре брака не помогли Барабашу избавиться от пагубного пристрастия, пришлось обращаться к врачам.

«Меня несколько раз „зашивали“. Во-первых, наследственность, во-вторых, чего-то не хватало, возможно, любви», — рассказал актер в передаче «Судьба человека».

«Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте», — подчеркнул он.

Сейчас актер не пьет. У него снова съемки и новый роман — с молодой актрисой Светланой Богдановой, которую Барабаш называет своим «ангелом-хранителем».

Барабаш и Богданова

Ранее украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) рассказал «Фактам» о причинах своего инсульта.

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