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Метель накануне лета: сеть взбудоражило свежее фото Карпат
Высокогорье украинских Карпат продолжает засыпать снегом. Утром 27 мая на горе Поп Иван Черногорский метель, облачность, туман. Об этом сообщает Черногорский спасательный пост.
По состоянию на 9:20 утра температура воздуха -1 градус, ветер северо-восточный 11 метров в секунду.
Видимость на вершине ограничена до 50 метров.
Напомним, зима в Карпаты вернулась еще в апреле, когда там цвели крокусы. А в конце мая полуметровым слоем снега засыпало и юг России.
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