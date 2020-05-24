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Мир

В конце мая юг России засыпало полуметровым слоем снега (фото, видео)

13:54 24 мая 2020
снег в мае в России
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Нынешний 2020 год богат на природные аномалии. Два дня назад в штате Техас (США) выпал гигантский град, в других странах видели градины в форме шариков с шипами, похожие на модель коронавируса. А на юг России 23 мая снова вернулась зима.

Жители краснодарских сел и Адыгеи из-за сильного снегопада остались без электричества. Больше всего снега выпало на плато Лаго-Наки в Майкопском районе, которое расположено на высоте до 2200 метров. Там зафиксировали 45 см снега.

Фото из Кавказского государственного природного биосферного заповедника опубликовали в соцсетях.

Сильный снегопад прошел и в горах Сочи. На хребте зафиксировано 13 см свежевыпавшего снега. А общая высота снежного покрова на Роза Пик составляет 73 см. Хлопья снега падали даже на высоте 1200 м над уровнем моря, что редко случается в этих местах в конце мая, пишут российские СМИ.



Напомним, в середине мая под снегом оказались Польша и Беларусь. Его принес холодный атмосферный фронт с северо-западной части Европы. В начале мая метели и мороз были в Карпатах.

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