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Крокусы в снегу: в Карпаты вернулась зима (видео)
Циклон Walli, который принес дожди на запад Украины, отметился мокрым снегом в украинских Карпатах.
На популярном курорте Драгобрат снег шел огромным хлопьями, покрыв белым ковром весеннее чудо Карпат — крокусы.
Ночью в Карпатах температура была около минус 2- минус 1 градус, днем потеплело до плюс 3. К вечеру, по прогнозам синоптиков, снова станет холоднее — 1−2 градуса выше 0.
Видео на Драгобрате снял Игорь Борысяк.
Напомним, в марте и начале апреля в Карпатах был в полном разгаре лыжный сезон, почти каждый день шел снег, а 31 марта в горах температура упала до минус 17 и была сильная метель.
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