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Украина

Кулеба рассказал об отношениях с Нидерландами после выдачи Цемаха России

11:14 27 мая 2020
Владимир Цемах
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После выдачи России ключевого свидетеля по делу об авиакатастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний летом 2014 года на Донбассе Владимира Цемаха, глава нидерландского внешнеполитического ведомства не упоминал об этом случае во время разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Я в марте, после своего назначения, разговаривал с министром иностранных дел Нидерландов. Он ни одним словом не обмолвился по этому поводу», — заявил Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», отвечая на вопрос, не создала ли выдача Цемаха России трещину в отношениях с Нидерландами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обмена в 2019 году министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выражал сожаление, что свидетеля выдали России.

Полный текст интервью с Дмитрием Кулебой, в котором он рассказал о предстоящем визите в Германию, отношениях Украины и США, истериках российского МИДа и перезагрузке экономической дипломатии, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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