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Здоровье и медицина

Львовские медики первыми в Украине прошли ИФА-тестирование: что показали результаты

11:53 27 мая 2020
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Львове сообщили о первых результатах ИФА-тестирования на определение антител у медиков больницы скорой медицинской помощи — из 40 сотрудников COVID-19 переболели семеро, из них трое — бессимптомно.

Как передает «Громадське», об этом сообщил директор по анестезиологической работе Львовской больницы скорой медицинской помощи Иван Миськив. «У четверых проводились ПЦР-тестирования. Они перенесли заболевание в легкой форме. Еще трое — очевидно, перенесли сверхлегкую форму, потому что симптомов не было», — отметил он.

Сначала в городе протестируют всех медиков больницы скорой медицинской помощи и первой городской больницы — для них ИФА-анализ бесплатный. По такой же схеме проверят работников, обеспечивающих жизнедеятельность города — полицейских, коммунальщиков, военных…

«ИФА-тестирование определяет, как организм борется с вирусом. Если вирус антиген, то на него вырабатывается нейтрализующее антитело. То есть, производятся иммуноглобулины. Начиная с 4−5 дня можно определить иммуноглобулины M i G. Если определяются иммуноглобулины G, то это говорит о том, что человек уже переболел», — уточняет заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здарвоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что ИФА-тестирование, в первую очередь, будут проводить людям с симптомами и клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, а также контактным лицам, даже если симптомов COVID-19 нет. Также будут тестироваться все группы риска, в том числе, медики и сотрудники полиции, Нацгвардии…

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