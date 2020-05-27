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Вспышка коронавируса в селе на Закарпатье: местные жители отказываются от тестов
В Закарпатской области, где уже коронавирусом заболели более тысячи человек, жители села Липча в Хустском районе отказались проходить тесты.
Село в связи со вспышкой COVID-19 должны были закрыть на карантин — установить там блокпост и протестировать население с симптомами инфекции. Но ничего этого не сделали из-за отказа селян, сообщил глава Хустской райгосадминистрации Михаил Попович, передает «Укринформ».
По словам чиновника, люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов. Вместе с тем, сегодня в село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестовать население.
Районная власть все же решила установить блокпост, который необходим для ограничения движения в пределах села и предупреждения распространения инфекции.
Напомним, в другом закарпатском селе — Ворочево (в Перечинском районе) был введен карантин и ограничения въезда и выезда из-за вспышки коронавируса. Там заболели 28 человек, трое из них попали в больницу Ужгорода. В Ворочево люди протестовали через установление карантина и пытались выехать из села через блок-пост.44
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