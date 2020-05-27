Украина

Хотел быть примером для брата: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

Во вторник, 26 мая, в зоне боевых действий на Донбассе погиб младший сержант Виталий Лимборский. Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде им. «Рыцарей зимнего похода».

Трагедия произошла около 8 часов вечера. Вражеская пуля попала бойцу прямо в голову.

Погибшему было всего 24 года. Он был гордостью для мамы и мечтал быть примером для своего младшего брата.

«То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании. И родные гордятся мной, особенно мама, а для меньшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания», — эти слова ранее сказал Виталий в интервью пресс-службе оперативного командования «Юг».

Сослуживцы приносят глубокие соболезнования родным и близким Виталия и обещают отомстить за него оккупантам.

Напомним, несколько дней назад вооруженные формирования оккупационных войск получили новую партию оружия из России. После этого на Донбассе началось очередное обострение.

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