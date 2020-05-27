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Украина

В МИД объяснили, почему до сих пор не состоялся новый визит Зеленского в США

12:59 27 мая 2020
государственные флаги
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Визит президента Владимира Зеленского в Белый дом все еще находится на повестке дня. Об этом «ФАКТАМ» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом министр отметил, что сейчас в США началась предвыборная гонка. Визит в такое время будет иметь дополнительную политическую нагрузку.

Напомним, в ноябре 2020 года в США пройдут выборы президента. Соперником действующего президента Дональда Трампа станет бывший вице-президент США Джо Байден. Согласно опросам, Байден уверенно опережает Трампа. Против действующего президента также работает пандемия коронавируса, которая вывела США на первое место по количеству инфицированных.

Несколько дней назад в информационном пространстве появилась информация с компроматом на Байдена, в котором снова замешана Украина. Эксперты считают, что активное участие Киева в «деле Байдена» может погубить президента Зеленского и негативно скажется на всей Украине.

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