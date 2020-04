Он готовился к этому всю жизнь: Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на предвыборной кампании

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах поддержала бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который, в свою очередь, хотел бы видеть в качестве вице-президента Мишель Обаму.

Об этом пишет «Голос Америки».

В ходе онлайн-трансляции, которая велась на сайте предвыборной кампании Байдена, Клинтон призналась, что она счастлива «не просто поддержать кандидатуру» Байдена, но и «помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах».

«Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту. Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет», — подчеркнула Клинтон.

