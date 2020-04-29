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Он готовился к этому всю жизнь: Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на предвыборной кампании

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах поддержала бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который, в свою очередь, хотел бы видеть в качестве вице-президента Мишель Обаму.

Об этом пишет «Голос Америки».

В ходе онлайн-трансляции, которая велась на сайте предвыборной кампании Байдена, Клинтон призналась, что она счастлива «не просто поддержать кандидатуру» Байдена, но и «помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах».

«Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту. Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет», — подчеркнула Клинтон.

A little hint about who the surprise guest will be for @JoeBiden's 3pm ET town hall today:



(She's excited.) pic.twitter.com/iGHo6a6G1s — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 28, 2020

Как известно, в 2008 году Клинтон боролась за выдвижение кандидатом от демократов на президентских выборах, однако уступила по итогам праймериз Бараку Обаме (был президентом с 2009 по 2017 год), в администрации которого она с 2009 по 2013 год руководила внешнеполитическим ведомством. В 2016 году съезд Демократической партии США утвердил ее своим кандидатом в президенты на выборах, которые прошли 8 ноября того года, однако Клинтон уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

14 апреля Обама впервые официально выступил в поддержку Байдена, который занимал пост вице-президента в его администрации на протяжении всех восьми лет.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что начало предвыборной гонки складывалось для Джо Байдена крайне неудачно, чему, наверняка, порадовался Дональд Трамп.

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