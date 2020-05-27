«Тюльпаны» из черри, фаршированные брынзой: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Лето — лучшее время для воплощения кулинарных фантазий. Ведь в это время природа дарит нам щедрый урожай овощей, фруктов и ягод. Все это свежее, вкусное и ароматное. Конечно, есть немало традиционных летних блюд, которые мы готовим из года в год, и они нам не надоедают. К таковым, к примеру, относятся окрошка, салат из огурцов, редиски и яйца, клубника со сметаной… Но всегда хочется и чего-то нового, оригинального. Лето — благодатная пора для собственных экспериментов на кухне. И, конечно же, стоит взять на заметку оригинальные идеи поваров и кондитеров. Причем лучше отдать предпочтение авторским, проверенным. Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ольга Саидова, которая ранее рассказала, как приготовить вкуснейшие пирожки и рогалики.

— Я очень люблю лето, — говорит Ольга Саидова. — Летние блюда обладают особенным вкусом, ведь в них используются овощи и фрукты прямо с грядки. Особую пикантность придает зелень. Летом еду удается декорировать невероятно красиво, и от этого она получается особенно аппетитной. Например, можно сделать из томатов «тюльпаны», фаршированные брынзой. Это очень вкусно! Дополните, к примеру, ими котлеты из нута и гречки.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Котлеты из нута и гречки с «тюльпанами» из помидоров Ингредиенты для 12−13 котлет среднего размера: нут отваренный — 7 ст. л.;

гречка отваренная — 25 ст. л.;

сыр моцарелла — 10 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

сыр бри 12−13 небольших кусочков;

пучок кинзы и мяты по вкусу;

соль и черный перец по вкусу;

кайенский перец на кончике ножа;

паприка — 1 ст. л.;

кумин — 1 ч. л.;

чеснок — 2−3 зубчика;

сок одного лимона;

сухари для обсыпки. Приготовление: В миксере или блендере перебить чеснок, свежую мяту, кинзу, добавить кайенский перец и кумин. Нут перебить до консистенции гладкой кашицы, добавив молотую паприку и лимонный сок. Смешать с гречкой и натертой моцареллой. Вбить яйцо и хорошо перемешать эту массу. Посолить, поперчить по вкусу. Сформировать котлетки, внутрь каждой положить по кусочку сыра бри. Обвалять в сухарях и поджарить на оливковом масле на заранее разогретой сковороде до корочки с обеих сторон на среднем огне. Тюльпаны сформировать из томатов черри и начинить брынзой со сметаной и чесноком.

— А что посоветуете приготовить на первое?

— Например, грибной суп с брокколи. Нежная консистенция и аромат лета приведут вас в восторг.

Грибной суп с брокколи Ингредиенты: 1,5 л воды

свежие шампиньоны — 350 г;

небольшая луковица;

половина средней морковки;

имбирь свежий — 5−10 г;

стебель сельдерея;

укроп;

брокколи — 1 шт.;

сливки 18% - 250 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

соль, черный перец по вкусу;

лавровый лист — 1- 2 шт. Приготовление: Кастрюлю поставить на огонь, налить масло оливковое, добавить сливочное и мелко нарезанный лук, кусочки стебля сельдерея. Все это немного обжарить. Затем добавить тертые морковь и имбирь, нарезанные грибы. Брокколи разделить на соцветия, порезать — и добавить туда же. Когда лук подрумянится, добавить муку. Хорошо размешать и залить сливками. Еще раз перемешать и добавить воду. Когда суп закипит, посолить, поперчить, дополнить лавровым листом. Немного дать настояться и перед подачей посыпать укропом.

Грибной суп с брокколи удивит нежной консистенцией и ароматом лета

— В какой кастрюле варить грибной суп с брокколи, чтобы при жарке овощи не пригорели?

— Если выкладывать овощи в кастрюлю с разогретым маслом, то подойдет любая. Чтобы вкус овощей максимально сохранился, перед жаркой их нужно помыть и обсушить. Можно даже запечь овощи в духовке, а потом растолочь в миксере — и в суп. Подавать его рекомендую с гренками из ржаного хлеба.

— Какой десерт ваш любимый?

— Один из них — фруктово-ягодный салат.

Фруктово-ягодный салат Ингредиенты: клубника -150 г;

шпинат — 25 листочков;

ананас консервированный — 350 г;

виноград — 200 г;

миндальный орех — 100 г;

макароны сваренные — 150 г;

сок половины лимона;

сыр фета — 100−150 г;

кокосовое масло — 1 ст. л.;

йогурт греческий — 3 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

мак — 1 ст. л. Приготовление: Клубнику, ананас, виноград порезать на небольшие кусочки, шпинат порвать и залить лимонным соком, добавить миндальный орех и перемешать. Дополнить макаронами, кубиками феты и заправить соусом. Для соуса соединить йогурт с медом, кокосовым маслом и маком.

Десертный салат с клубникой, шпинатом и миндалем имеет необычный вкус

— Можно ли сделать такой десертный салат менее калорийным?

— Разумеется. Уберите из заправки мед и масло. Можно не добавлять в салат макаронные изделия.

— Какие кулинарные открытия вы сделали для себя в период карантина?

— Чтобы меньше бегать в магазин за свежей зеленью, превратила подоконник на кухне в клумбу. Под рукой теперь у меня и лук, и чеснок. Начала в хлебопечке печь домашний хлеб, а из него делать сухарики. Причем они съедаются мгновенно. Часто в ход идут рыбные консервы. Например, из тунца можно приготовить очень вкусный паштет. Во время карантина я стала смелее комбинировать продукты.

— Ольга, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Крепкого здоровья и реализации намеченных планов. Верьте в то, что все будет хорошо!

Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» другими несложными и оригинальными авторскими рецептами.

Фото из альбома Ольги Саидовой

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