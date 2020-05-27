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Стиль жизни

«Тюльпаны» из черри, фаршированные брынзой: легкие рецепты (фото)

7:29 28 мая 2020
Тюльпаны из помидоров
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Лето — лучшее время для воплощения кулинарных фантазий. Ведь в это время природа дарит нам щедрый урожай овощей, фруктов и ягод. Все это свежее, вкусное и ароматное.

Конечно, есть немало традиционных летних блюд, которые мы готовим из года в год, и они нам не надоедают. К таковым, к примеру, относятся окрошка, салат из огурцов, редиски и яйца, клубника со сметаной… Но всегда хочется и чего-то нового, оригинального. Лето — благодатная пора для собственных экспериментов на кухне. И, конечно же, стоит взять на заметку оригинальные идеи поваров и кондитеров. Причем лучше отдать предпочтение авторским, проверенным.

Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ольга Саидова, которая ранее рассказала, как приготовить вкуснейшие пирожки и рогалики.

— Я очень люблю лето, — говорит Ольга Саидова. — Летние блюда обладают особенным вкусом, ведь в них используются овощи и фрукты прямо с грядки. Особую пикантность придает зелень. Летом еду удается декорировать невероятно красиво, и от этого она получается особенно аппетитной. Например, можно сделать из томатов «тюльпаны», фаршированные брынзой. Это очень вкусно! Дополните, к примеру, ими котлеты из нута и гречки.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Котлеты из нута и гречки с «тюльпанами» из помидоров

Ингредиенты для 12−13 котлет среднего размера:

  • нут отваренный — 7 ст. л.;
  • гречка отваренная — 25 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 10 ст.л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр бри 12−13 небольших кусочков;
  • пучок кинзы и мяты по вкусу;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • кайенский перец на кончике ножа;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • кумин — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2−3 зубчика;
  • сок одного лимона;
  • сухари для обсыпки.

Приготовление:

В миксере или блендере перебить чеснок, свежую мяту, кинзу, добавить кайенский перец и кумин. Нут перебить до консистенции гладкой кашицы, добавив молотую паприку и лимонный сок. Смешать с гречкой и натертой моцареллой. Вбить яйцо и хорошо перемешать эту массу. Посолить, поперчить по вкусу. Сформировать котлетки, внутрь каждой положить по кусочку сыра бри. Обвалять в сухарях и поджарить на оливковом масле на заранее разогретой сковороде до корочки с обеих сторон на среднем огне.

Тюльпаны сформировать из томатов черри и начинить брынзой со сметаной и чесноком.

— А что посоветуете приготовить на первое?

— Например, грибной суп с брокколи. Нежная консистенция и аромат лета приведут вас в восторг.

Грибной суп с брокколи

Ингредиенты:

  • 1,5 л воды
  • свежие шампиньоны — 350 г;
  • небольшая луковица;
  • половина средней морковки;
  • имбирь свежий — 5−10 г;
  • стебель сельдерея;
  • укроп;
  • брокколи — 1 шт.;
  • сливки 18% - 250 мл;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • лавровый лист — 1- 2 шт.

Приготовление:

Кастрюлю поставить на огонь, налить масло оливковое, добавить сливочное и мелко нарезанный лук, кусочки стебля сельдерея. Все это немного обжарить. Затем добавить тертые морковь и имбирь, нарезанные грибы. Брокколи разделить на соцветия, порезать — и добавить туда же. Когда лук подрумянится, добавить муку. Хорошо размешать и залить сливками. Еще раз перемешать и добавить воду. Когда суп закипит, посолить, поперчить, дополнить лавровым листом. Немного дать настояться и перед подачей посыпать укропом.

Грибной суп с брокколи удивит нежной консистенцией и ароматом лета

— В какой кастрюле варить грибной суп с брокколи, чтобы при жарке овощи не пригорели?

— Если выкладывать овощи в кастрюлю с разогретым маслом, то подойдет любая. Чтобы вкус овощей максимально сохранился, перед жаркой их нужно помыть и обсушить. Можно даже запечь овощи в духовке, а потом растолочь в миксере — и в суп. Подавать его рекомендую с гренками из ржаного хлеба.

— Какой десерт ваш любимый?

— Один из них — фруктово-ягодный салат.

Фруктово-ягодный салат

Ингредиенты:

  • клубника -150 г;
  • шпинат — 25 листочков;
  • ананас консервированный — 350 г;
  • виноград — 200 г;
  • миндальный орех — 100 г;
  • макароны сваренные — 150 г;
  • сок половины лимона;
  • сыр фета — 100−150 г;
  • кокосовое масло — 1 ст. л.;
  • йогурт греческий — 3 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • мак — 1 ст. л.

Приготовление:

Клубнику, ананас, виноград порезать на небольшие кусочки, шпинат порвать и залить лимонным соком, добавить миндальный орех и перемешать. Дополнить макаронами, кубиками феты и заправить соусом. Для соуса соединить йогурт с медом, кокосовым маслом и маком.

Десертный салат с клубникой, шпинатом и миндалем имеет необычный вкус

— Можно ли сделать такой десертный салат менее калорийным?

— Разумеется. Уберите из заправки мед и масло. Можно не добавлять в салат макаронные изделия.

— Какие кулинарные открытия вы сделали для себя в период карантина?

— Чтобы меньше бегать в магазин за свежей зеленью, превратила подоконник на кухне в клумбу. Под рукой теперь у меня и лук, и чеснок. Начала в хлебопечке печь домашний хлеб, а из него делать сухарики. Причем они съедаются мгновенно. Часто в ход идут рыбные консервы. Например, из тунца можно приготовить очень вкусный паштет. Во время карантина я стала смелее комбинировать продукты.

— Ольга, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Крепкого здоровья и реализации намеченных планов. Верьте в то, что все будет хорошо!

Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» другими несложными и оригинальными авторскими рецептами.

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Фото из альбома Ольги Саидовой

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