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Работает всего один анастезиолог: выяснились новые данные о ситуации в харьковской инфекционке
В Харьковской областной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом, есть только один анестезиолог, а врачи, медсестры и санитарки работают за троих. Об этом рассказал главный врач Павел Нартов, который сам недавно заразился COVID-19.
По информации Нартова, многие сотрудники больницы заболели, а объем работы не уменьшился.
«В среднем в больнице сейчас 180−190 больных. … И это же не просто больные, это тяжелые больные. Наша больница — это общая реанимация. Я постоянно об этом говорил. У нас кроме реанимации в больнице есть еще 18 точек доступа, на этом кислороде находятся тяжелые больные, они на масках, получают кислород. За ними нужно установить анестезиологическое наблюдение. А у нас анестезиолог один, на него нагрузка колоссальная», — цитирует Нартова харьковское издание NewsRoom.
Напомним, на сегодня в Харьковской области официально подтверждено 959 случаев заражения коронавирусом, 41 человек умер, 223 вылечились. По Украине количество заболевших приближается к 22 тысячам.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»84
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