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На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какую погоду он принесет
Дождливая погода, установившаяся в Украине, не изменится и в четверг, 28 мая — в страну из Турции идет циклон.
«Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Разве что днем 28 мая восточной части Украины, Приазовье и Крыму серьезных дождей не будет — осадки будут или местами, или небольшие, или же вовсе без дождя», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха несколько повыситься: днем ожидается до + 15 + 20 градусов, на востоке страны — до + 20 + 25 градусов.
В Киеве в четверг пройдет дождь, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью — до +10 + 12 градусов, днем - до +16 + 18 градусов.
«Меня часто просят писать о магнитной деятельности Земли. Это не совсем моя компетенция, однако из доступных источников могу сообщить. Пока — каких-либо мощных магнитных бурь не видно, ситуация спокойная. На самочувствие, особенно у кого сердечно-сосудистые проблемы, скорее, 28 мая или же еще 27 мая, повлияет понижение атмосферного давления из-за визита активного циклона», — сообщает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Закарпатской области в конце мая выпал град, от которого серьезно пострадали огороды местных жителей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»304
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