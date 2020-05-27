Украина

Не нужно завязывать все на одном человеке: Кулеба рассказал, как отсутствие Волкера повлияло на отношения с США

Взаимоотношения Украины и США, которые вводят санкции против России, аннексировавшей украинский Крым и развязавшей войну на Донбассе, должны находиться в разных векторах политической и экономической жизни, а не быть завязанными на конкретном человеке, должности или организации. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что «отношения сейчас не на паузе». Опасения экспертов о том, что после «Украинагейта» и увольнения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, Киев потерял доверие серьезных игроков американской верхушки, беспочвенны.

«Когда люди говорят, что все плохо, потому что нет „нового Волкера“, задаю вопрос: а что же было до Волкера? Его назначение в июле 2017 года стало экстраординарным прецедентом для Государственного департамента США», — напомнил Кулеба.

По его информации, госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Вашингтон обсуждает вопрос о назначении нового спецпредставителя по Украине.

Ранее Кулеба объяснил, почему до сих пор не состоялся новый визит президента Зеленского в США.

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