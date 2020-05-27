«Никакой катастрофы»: рэпер Серега впервые прокомментировал скандал с бывшей женой

Шоу-бизнес

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) впервые прокомментировал скандал со своей бывшей женой Полиной Ололо, которая утверждает, что он выкрал детей и не дает ей общаться с ними.

По словам Сереги, он уважительно относится к бывшей жене. «Она — прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной», — подчеркнул он.

Рэпер отметил, что желание Полины увидеть детей продиктовано «чрезмерной впечатлительностью». «Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец — недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью», — написал Серега.

Он предостерег всех, кто сообщает Полине, где ее дети. Рэпер также «убедительно попросил» медиа не писать о его детях. «Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет собственно. Когда не удается прийти к общему знаменателю, дело решатся в суде, для этого и существует суд», — напомнил Серега.

Он подчеркнул, что никто не имеет права вмешиваться в его дела с Полиной и детьми. «Это наше личное дело, и мы решим это в правовом поле. Займитесь отложенным расследованием политических убийств, новыми ужасными вирусами, своими собственными детьми, наконец», — посоветовал он.

Напомним, что Полина обратилась в полицию с просьбой помочь ей увидеть детей, но правоохранителям не позволили зайти на территорию отеля, в котором живет Серега с сыновьями.

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