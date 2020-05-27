- 12:21 Мэр Черкасс Бондаренко хочет отсудить у Зеленского одну гривню
- 12:16 Сказка без счастливого конца: 5 лет назад «Днепр» играл в финале Лиги Европы
- 12:16 Планируйте день правильно: гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака
- 12:14 Вспышка коронавируса в селе на Закарпатье: местные жители отказываются от тестов
- 12:06 Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал
- 11:59 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:55 Под Херсоном ночью подожгли прокуратуру
- 11:55 Курсы доллара и евро резко пошли вверх: названы причины
- 11:53 Львовские медики первыми в Украине прошли ИФА-тестирование: что показали результаты
- 11:46 Возобновление международного авиасообщения: в Минздраве сделали важное заявление
- 11:25 «Нервно сжимал кулаки»: бывшая жена Сереги вызвала полицию, чтобы увидеться с детьми
- 11:24 Новой пассией Брэда Питта стала тележурналистка — СМИ
«Нервно сжимал кулаки»: бывшая жена Сереги вызвала полицию, чтобы увидеться с детьми (видео)
Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо, которой удалось найти сыновей в одном из отельных комплексов в Харькове, так и не смогла с ними пообщаться, поэтому вызвала полицию.
Перед этим женщине удалось увидеть младшего сына. «Встреча с сыном была болезненной. Ребенок плакал, кричал и говорил о недетских проблемах, при этом Платон попросил, чтобы видео с ним не публиковали. Мой бывший муж предоставил видеозапись с камер наблюдения журналистам телеканала Zik, препарируя его вопиющей ложью», — пишет Полина.
Вот это видео. Рэпер утверждает, что Полина пиарится за его счет.
После этого Полина снова вернулась в комплекс с подругой-журналисткой. Женщины поселились в одном из номеров и несколько дней пытались найти детей, но им все время мешала охрана.
Встретила Полина и отца мальчиков, но он отказался показать сыновей. «Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки, он заставлял нас уехать. Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришел охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети! Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался», — пишет Ололо.
Напомним, что, по словам Полины, она больше года не может общаться с детьми. Рэпер увез их от матери и воспитывает сам.391
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...