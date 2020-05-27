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Шоу-бизнес

«Нервно сжимал кулаки»: бывшая жена Сереги вызвала полицию, чтобы увидеться с детьми (видео)

11:25 27 мая 2020
Полина Ололо
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо, которой удалось найти сыновей в одном из отельных комплексов в Харькове, так и не смогла с ними пообщаться, поэтому вызвала полицию.

Перед этим женщине удалось увидеть младшего сына. «Встреча с сыном была болезненной. Ребенок плакал, кричал и говорил о недетских проблемах, при этом Платон попросил, чтобы видео с ним не публиковали. Мой бывший муж предоставил видеозапись с камер наблюдения журналистам телеканала Zik, препарируя его вопиющей ложью», — пишет Полина.

Вот это видео. Рэпер утверждает, что Полина пиарится за его счет.

После этого Полина снова вернулась в комплекс с подругой-журналисткой. Женщины поселились в одном из номеров и несколько дней пытались найти детей, но им все время мешала охрана.

Ололо

Встретила Полина и отца мальчиков, но он отказался показать сыновей. «Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки, он заставлял нас уехать. Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришел охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети! Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался», — пишет Ололо.

Напомним, что, по словам Полины, она больше года не может общаться с детьми. Рэпер увез их от матери и воспитывает сам.

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