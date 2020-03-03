Увез детей и заблокировал телефоны: бывшая жена Сереги раскрыла подробности семейного скандала

Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо, заявившая ранее, что он увез их сыновей в неизвестном направлении и не позволяет ей общаться с детьми, раскрыла подробности семейного скандала. Женщина решила вынести ситуацию на публику и придать огласке, чтобы вернуть детей. Она утверждает, что Марка и Платона увезли тайком из Киева.

В интервью в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Полина рассказала, что у них с Сергеем не было скандалов. Говорит, что их история начиналась романтично: музыкант взял девушку на работу, после чего признался в любви. А предложение артист сделал возлюбленной, когда она уже родила второго ребенка.

Пара с детьми жила недолго в Крыму и Москве, так как именно там была сконцентрирована вся основная деятельность музыканта. Позже Полина переехала в Киев, и семья жила на две страны.

«Мы в какой-то момент поняли, что нам лучше разойтись, у нас лучше получается общаться как близкие люди, чем как мужчина-женщина, в личных отношениях. И после расставания мы тоже всегда хорошо общались, находили общий язык и в том, как воспитывать детей. Поэтому для меня неожиданно было получить такое в конце этого всего, когда дети уже выросли и в принципе все понимают, что происходит, от этого они и страдают сейчас больше», — поделилась в интервью Полина.

Она говорит, что сначала они с Сергеем совместно воспитывали детей, сыновья в основном жили с матерью, часто проводили время с отцом, который был более категоричен в вопросах воспитания.

«К таким наказаниям не привыкли мои дети. Изначально шла речь о воспитании, когда я их добровольно отдала на месяц просто пожить, это были разговоры о воспитании духа и более мужского характера. То, что наказания были, это я уже позже услышала от детей. Что, они стояли на гречке, что папа мог поставить в планку прилюдно. Дети не привыкли к наказанию. Они не воспринимают так информацию или то, что им хотят донести. Я им привыкла доносить все словесно, общаться с ними», — рассказала в программе «Зірковий шлях» Полина.

По ее словам, год назад Сергей Пархоменко забрал детей в месячный отпуск, но с отдыха к маме дети так и не вернулись.

«Не было никаких подозрительных намеков и со спокойной душой я отправила детей. А через месяц они вернулись без вещей, а Сережа с разговором ко мне таким не совсем дружелюбным: все, я хочу их забрать. У меня вообще это не укладывалось в голове, конечно, я отказала сразу же. На следующий день я отправила детей на тренировку, после которой они не вернулись домой. Он самовольно их забрал и увез», — делится Полина.

Якобы шоумен решил больше внимая уделить детям.

«Старший сын говорил, что он очень устает и морально, и физически. Это еще тяжело ему, так меня рядом не хватает. Их некому ни обнять, ни пожалеть. На выходных у них есть какие-то свое время, но они проводят его сами. Без родителей. Мы договорились, что на год он заберет их, воспитает то, что он хочет им дать, что-то вложить. Решили, будем всегда видеться, разговаривать в любом случае. В принципе так и было первое время, после чего последовали интервью Сергея, где мамы уже не существовало в истории. Что было очень обидно для меня. Но ему хотелось показать, что он — отец, поднимает сам детей. Я ему написала, а он меня заблокировал. И на этом моменте наше общение закончилось», — рассказала Полина Ололо.

Сейчас она говорит, что не может общаться с детьми даже по телефону.

«Телефоны у них отключены, мой номер у них заблокирован. Каждый день я пишу сообщения им на вайбер, что они когда-то увидят это, что я не забыла про них, и обязательно прочитают. Они жили со мной 10 лет, 24 на 7. Я переживала с ними невероятные ситуации: больницы, температуры, соревнования, олимпиады школьные, родительские собрания, утренники. Отец, который воспитывает двоих детей, он же должен хоть на одном родительском собрании присутствовать. А на скольких присутствовал он? Хоть на одной футбольной игре, хоть на утреннике ребенка? Я не пропускала ни одного события», — утверждает Полина.

Она также рассказала, что на днях Сергей ночью без предупреждения пришел к ней домой. Но женщина дверь не открыла.

Сергей ситуацию не комментирует.

Ранее общественность взбудоражил развод известного телеведущего Владимира Остапчука с супругой Еленой Войченко.

Фото https://www.instagram.com/polina_lola

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