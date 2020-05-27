Вознесение Господне 2020: красивые поздравления, открытки, смс

Общество и люди

28 мая отмечают большой праздник — Вознесение Господне.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток к празднику.

В день сороковой по Пасхе —

Святой, праздничный четверг —

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

Жизнь, тепло дарит сердцам.



***

С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю,

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И терпением наградит,

Путь к добру и просветлению

Будет пусть для вас открыт.



***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

Пусть же каждый счастлив будет!



***

Поздравляю с Господним Вознесением,

С днем вечной жизни торжества!

Желаю искренности и смирения,

Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,

В душе огонь добра горит.

Желаю жить всегда на славу,

И пусть Господь тебя хранит!





Больше поздравлений читайте здесь.

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