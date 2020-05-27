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Общество и люди

Вознесение Господне 2020: красивые поздравления, открытки, смс

19:56 27 мая 2020
Вознесение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

28 мая отмечают большой праздник — Вознесение Господне.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток к празднику.

Вознесение Господне

В день сороковой по Пасхе —
Святой, праздничный четверг —
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
Жизнь, тепло дарит сердцам.

Вознесение Господне
***
С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы
И терпением наградит,
Путь к добру и просветлению
Будет пусть для вас открыт.

Вознесение Господне
***
С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
Пусть же каждый счастлив будет!

Вознесение Господне
***
Поздравляю с Господним Вознесением,
С днем вечной жизни торжества!
Желаю искренности и смирения,
Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,
В душе огонь добра горит.
Желаю жить всегда на славу,
И пусть Господь тебя хранит!

Вознесение Господне

Вознесение Господне

Больше поздравлений читайте здесь.

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