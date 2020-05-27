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Общество и люди

Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах и прозе и открытки

23:23 27 мая 2020
Вознесение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

28 мая отмечается один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток.

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Вознесение Господне

В этот знаменательный христианский праздник хочу пожелать тебе Божьего благословения! Пусть Вознесение Господне подарит твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведниками, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью!

Вознесение Господне

***
Пусть звон колоколов в день Вознесения Господня воскресит в ваших душах надежду на лучшее, если вдруг она пропала! Пусть этот праздник укрепит веру в Господа нашего, если вдруг она ослабла! Пусть не останется в вашем сердце сомнений, пусть вам удастся обрести тот путь, который выведет вас и вашу семью к счастью в этой жизни!

Вознесение Господне

***
Как прекрасен, светел день сегодня!
Льется в окна благодатный свет.
Праздник Вознесения Господня
Нам несет свой жизненный завет.

Вам желаю жить в любви и мире
И на сердце охранять покой,
Чтобы в ежедневном бурном вихре
Лишь добро творить своей рукой.

Пусть ваш дом уютным, светлым будет,
Пусть в него не постучит беда.
Пусть добры всегда к вам будут люди.
Счастья вам на долгие года!

Вознесение Господне
***
Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!

Вознесение Господне
***
Вознесение Господне
Дружно празднуем сегодня.
Рожь уж колос выпускает,
Вся природа расцветает!

Наступает наше лето,
Что теплом любви согрето,
Разожжем костер поярче,
Чтобы лето было жарче!

Вознесение Господне

Больше поздравлений с Вознесением Господним читайте здесь.

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