Общество и люди

Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах и прозе и открытки

28 мая отмечается один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток.

В этот знаменательный христианский праздник хочу пожелать тебе Божьего благословения! Пусть Вознесение Господне подарит твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведниками, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью!

***

Пусть звон колоколов в день Вознесения Господня воскресит в ваших душах надежду на лучшее, если вдруг она пропала! Пусть этот праздник укрепит веру в Господа нашего, если вдруг она ослабла! Пусть не останется в вашем сердце сомнений, пусть вам удастся обрести тот путь, который выведет вас и вашу семью к счастью в этой жизни!

***

Как прекрасен, светел день сегодня!

Льется в окна благодатный свет.

Праздник Вознесения Господня

Нам несет свой жизненный завет.

Вам желаю жить в любви и мире

И на сердце охранять покой,

Чтобы в ежедневном бурном вихре

Лишь добро творить своей рукой.

Пусть ваш дом уютным, светлым будет,

Пусть в него не постучит беда.

Пусть добры всегда к вам будут люди.

Счастья вам на долгие года!



***

Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!



***

Вознесение Господне

Дружно празднуем сегодня.

Рожь уж колос выпускает,

Вся природа расцветает!

Наступает наше лето,

Что теплом любви согрето,

Разожжем костер поярче,

Чтобы лето было жарче!

Больше поздравлений с Вознесением Господним читайте здесь.

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