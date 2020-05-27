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Здоровье и медицина

В киевском метро установят рамки для измерения температуры пассажиров

19:08 27 мая 2020
Эскалатор в метро
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Медицинская комиссия столицы предложит установить в метро рамки для температурного скрининга. Ранее мэр Киев Виталий Кличко заявил об ограничении входа на некоторые станции.

Как сообщает УНИАН, председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей заявил, что необходимо контролировать температуру пассажиров в метрополитене.

«Будем предлагать поставить терморамки, которые во многих странах мира используются в аэропортах и которые определяют температуру человека. И конечно, если у человека есть повышенная температура, то гораздо больше шансов, что он может быть болен коронавирусом», — сказал Гелевей.

Ранее сообщалось, что ученые американского Университета Орегона создали компьютерную модель, которая наглядно показывает, как коронавирус распространяется в вагоне метро. Заразиться COVID-19 можно даже при разговоре соседом.

Фото: КГГА

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