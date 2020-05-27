Звезда сериалов Евгения Лоза разводится с российским актером после 11 месяцев брака

Шоу-бизнес

Звезда сериалов Евгения Лоза, которая менее года назад вышла замуж за российского актера Антона Батырева, заявила о разводе. Звездный брак просуществовал всего 11 месяцев.

35-летняя Евгения сама заявила о разрыве в социальной сети. Причин развода она не называет. Говорит, что они с Антоном остались друзьями.

«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать. Но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сообщить о разводе я тоже должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно», — написала Евгения в Instagram.

Напомним, роман между актерами закрутился на съемках сериала «На качелях судьбы». Пару видели вместе на пляжах и кафе в Киеве. Позже они публично признались в чувствах, а 14 июня прошлого года сыграли свадьбу. Медовый месяц пара провела на Мальдивах. Антон не уставал признаваться Евгении в любви, оставляя трогательные сообщения в сети. Но любовь, вероятно, также быстро прошла, как и вспыхнула.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандальном разводе телеведущего Владимира Остапчука. Недавно он официально представил свою новую возлюбленную и намекнул на помолвку.

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