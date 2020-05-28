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Подозреваемую в убийстве 13-летней девочки под Харьковом просили освободить из СИЗО: суд принял решение
Жительницу Харьковской области Татьяну Пьянову которую подозревают в убийстве ее 13-летней дочери — женщину задержали с головой убитого ребенка в пакете — суд оставил под стражей.
Как сообщает издание NewsRoom, адвокат подозреваемой ходатайствовал об изменении меры пресечения своей клиентке, которая сейчас находится в харьковском СИЗО. По словам начальника отдела областной прокуратуры Евгения Соколова, саму подозреваемую в суд не доставляли. Она по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием. Женщину могут отправить в Днепр для проведения психиатрической экспертизы.
«Ходатайство о назначении экспертизы направили в Киевский районный суд. Если его удовлетворят, Пьянову перевезут в Днепропетровскую область, где будет проходить процедура. Я надеюсь, что это произойдет в начале следующей недели», — отметил Соколов и добавил, что адвокату Пьяновой в присутствии понятых было вручено измененное подозрение по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 апреля суд отправил Татьяну Пьянову под арест на 60 суток без права выйти под залог, поскольку ее подозревают в тяжком преступлении.180
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