- 28.05 23:55 ВВП рухнет до конца года: в Кабмине ухудшили прогноз по развитию ситуации в экономике
- 28.05 23:28 Брали 5 тысяч долларов с человека: задержана группа, занимавшаяся переправкой нелегалов в ЕС
- 28.05 22:50 Зеленский посмертно наградил полковника Межакова
- 28.05 22:37 Бывший муж Юлии Началовой пешком идет из Латвии в Россию, чтобы прокормить семью
- 28.05 22:27 На Волыни подросток погиб при попытке сделать зрелищное фото
- 28.05 22:02 Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР объяснили, почему полицейским не объявили подозрения в пытках
- 28.05 21:41 Кому повезет: гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака
- 28.05 21:35 Открытие детских садов может спровоцировать новую вспышку коронавируса: вирусолог указала на важный момент
- 28.05 21:17 "Относились к нему с уважением": выживший в кровавой бойне на Житомирщине рассказал о стрелке
- 28.05 21:02 Начнет Зинченко: английская премьер-лига назвала дату возобновления сезона
- 28.05 20:42 В школах ОРЛО искоренили украинский язык
- 28.05 20:13 «Амизон» проходит клиническое испытание эффективности при лечении COVID-19», — эксперт
ВВП рухнет до конца года: в Кабмине ухудшили прогноз по развитию ситуации в экономике
Начавшее в первом квартале падение экономики страны будет усугубляться до конца года, составив от 4 до 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на заседании Кабмина.
В документе отмечается, что пандемия коронавируса нанесет огромный вред экономике всех без исключения стран.
«Согласно прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4−8% по сравнению с 2019 годом», — говорится в документе.
Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.
«В итоге, согласно прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)», — прогнозируют в Кабмине.
При этом отмечается, что падение экономики не закончится одновременно с распространением коронавируса. В правительстве говорят, что снижение ВВП может продолжаться еще в течение года.
Напомним, в апреле Кабмин прогнозировал падение ВВП на 3,9%, до пандемии правительство ожидало роста экономики на 3,7%.
Также сообщалось, что Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины до 5%.
В то же время в Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что ВВП Украины в текущем году снизится на 4,5%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, банкротства Украины в текущем году удастся избежать благодаря кредиту МВФ.32
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..