Мир

На принципах Хельсинки и Минска: в ЕС снова заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Нормализация отношения между Европейским союзом и Россией невозможна без соблюдения принципов Хельсинской декларации и Минских соглашений.

Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.

Так, выступая в четверг по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, Боррель, в частности, заявил, что «должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия Россией Крымского полуострова и невыполненные минских обязательств привели к серьезным нарушениям — я сожалею об этом — в отношениях между Европейским союзом и Россией».

По словам главы дипломатии ЕС, «поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами».

Кроме того, Боррель подчеркнул, что принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе по строительству основанного на сотрудничестве, более безопасного и сплоченного Европейского континента.

Напомним, Хельсинкская декларация (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, FinalActoftheConferenceonSecurityandCooperationinEurope) — документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года. В международно-правовой области документ предусматривает закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела иностранных государств и другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter