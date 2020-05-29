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На принципах Хельсинки и Минска: в ЕС снова заявили о поддержке территориальной целостности Украины
Нормализация отношения между Европейским союзом и Россией невозможна без соблюдения принципов Хельсинской декларации и Минских соглашений.
Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.
Так, выступая в четверг по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, Боррель, в частности, заявил, что «должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия Россией Крымского полуострова и невыполненные минских обязательств привели к серьезным нарушениям — я сожалею об этом — в отношениях между Европейским союзом и Россией».
По словам главы дипломатии ЕС, «поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами».
Кроме того, Боррель подчеркнул, что принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе по строительству основанного на сотрудничестве, более безопасного и сплоченного Европейского континента.
Напомним, Хельсинкская декларация (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, FinalActoftheConferenceonSecurityandCooperationinEurope) — документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года. В международно-правовой области документ предусматривает закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела иностранных государств и другие.
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