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Экс-участник группы «Чай вдвоем» рассказал, как стал жертвой изнасилования в восемь лет
Бывший участник группы «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин, часто появлявшийся в Киеве до нападения Путина на Украин, дал откровенное интервью, в котором поднял тему насилия над детьми, рассказав о пережитом в детстве изнасиловании.
Об этом он сообщил в ходе передачи «Алена, блин!», пишет КП.
Тогда будущему певцу было 8 лет, однако артист и по сей день помнит детали страшной истории,
По словам Костюшкина, в тот день он играл на улице с приятелями.
«Мы впятером поехали на поле. Нам по восемь лет. Мы играем, а потом я вижу, что кто-то идет. Здоровый парень. Я сразу побежал в палисадник. Он, увидев меня, говорит: „Пацан, ты вернешься?“. Я стою, мне безумно страшно. Я понимаю, что ничего хорошо не может быть», — поделился он в эфире шоу.
Певец признался, что хотел уйти. Однако мужчина пригрозил: «Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал».
Костюшкин понял, что преступник не шутит и его друзьям грозит опасность.
«У меня трясутся ноги, но я вернулся обратно. А он говорит: „Все ложитесь“. Он нас положил всех на землю, скомандовал открыть рты. Мы открыли… Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — сказал Костюшкин.
По словам Костюшкина, он помнит о пережитом через 40 лет.
Музыкант вспомнил, что они с друзьями договорились никому не рассказывать о том, что произошло. Он заявил, что убил бы человека, поступившего так с его ребенком. При этом он отметил, что преступник так и не был наказан.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года в Офисе Генерального прокурора создали отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Подразделение призвано защищать права несовершеннолетних, которые стали жертвами насилия или свидетелями преступлений.69
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