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Насилие над детьми в Украине: обнародованы шокирующие данные
Уже с начала 2020 года открыли 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, которые повлекли их смерть, в частности мужчина насмерть избил 4-летнего сына.
Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщает, что в ведомстве создали отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Подразделение будет защищать права несовершеннолетних, которые стали жертвами насилия или свидетелями преступлений.
Среди наиболее вопиющих случаев насилия над детьми — обнаружение в Волынской области в искусственном водоеме тела подростка 2002 года рождения. Кроме того, 1 января покончил самоубийством ученик Белгород-Днестровского аграрного техникума. А 6 января повесился ученик общеобразовательной школы в Ренийском районе Одесской области.
Особняком стоит смерть девятимесячной девочки в Кременском районе Луганской области — она умерла из-за недоедания.
Ранее сообщалось, что в столице тайно выпустили на свободу мужчину, который насмерть забил своего 2-летнего пасынка.
Фото: mchildren.ru
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