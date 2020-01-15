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Украина

Насилие над детьми в Украине: обнародованы шокирующие данные

12:44 15 января 2020 32
Насилие над детьми
Инф. «ФАКТОВ»

Уже с начала 2020 года открыли 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, которые повлекли их смерть, в частности мужчина насмерть избил 4-летнего сына.

Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщает, что в ведомстве создали отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Подразделение будет защищать права несовершеннолетних, которые стали жертвами насилия или свидетелями преступлений.

Среди наиболее вопиющих случаев насилия над детьми — обнаружение в Волынской области в искусственном водоеме тела подростка 2002 года рождения. Кроме того, 1 января покончил самоубийством ученик Белгород-Днестровского аграрного техникума. А 6 января повесился ученик общеобразовательной школы в Ренийском районе Одесской области.

Особняком стоит смерть девятимесячной девочки в Кременском районе Луганской области — она умерла из-за недоедания.

Ранее сообщалось, что в столице тайно выпустили на свободу мужчину, который насмерть забил своего 2-летнего пасынка.

Фото: mchildren.ru

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