Влада Седан боится перепутать Зинченко со звездой «МанСити» (фото)

Спорт

Эффектная журналистка телеканалов «Футбол» Влада Седан, которая на карантине вместе с женихом, футболистом английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, приехала погостить к своим родителям в Винницу, рассказала о своем самом большом страхе.

«Больше всего боюсь перепутать Зинченко с Де Брюйне. На флешвключениях», — поделилась девушка в интервью блогу Real Football на сайте Tribuna.

Отметим, что бельгиец Кевин Де Брюйне — один из самых дорогих футболистов в составе «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость оценивается в 120 млн евро (у Зинченко сумма в пять раз меньше — 24 млн) — больше только у англичанина Рахима Стерлинга, который «стоит» 128 млн евро.

К слову, о схожести игроков сборных Украины и Бельгии говорили неоднократно. Как признавался сам Зинченко, их в Манчестере даже порой называют братьями.

Де Брюйне (слева) и Зинченко часто называют в Манчестере братьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко за большой нос называют Златаном в «Манчестер Сити».

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