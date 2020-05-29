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Влада Седан боится перепутать Зинченко со звездой «МанСити» (фото)
Эффектная журналистка телеканалов «Футбол» Влада Седан, которая на карантине вместе с женихом, футболистом английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, приехала погостить к своим родителям в Винницу, рассказала о своем самом большом страхе.
«Больше всего боюсь перепутать Зинченко с Де Брюйне. На флешвключениях», — поделилась девушка в интервью блогу Real Football на сайте Tribuna.
Отметим, что бельгиец Кевин Де Брюйне — один из самых дорогих футболистов в составе «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость оценивается в 120 млн евро (у Зинченко сумма в пять раз меньше — 24 млн) — больше только у англичанина Рахима Стерлинга, который «стоит» 128 млн евро.
К слову, о схожести игроков сборных Украины и Бельгии говорили неоднократно. Как признавался сам Зинченко, их в Манчестере даже порой называют братьями.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко за большой нос называют Златаном в «Манчестер Сити».53
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