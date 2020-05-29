Кравчук считает, что Донбасс не сможет быстро снова стать Украиной

Украина

Временно оккупированные территории Донбасса, на которых команда президента Владимира Зеленского хочет провести местные выборы уже осенью 2020 года, по мнению первого президента Леонида Кравчука, не смогут быстро стать полноценной единицей Украины и принять украинскую философию жизни и управление, пишет «Гордон».

«Донбасс сегодня прямо с пылу с жару не может прийти в Украину и стать полноценной единицей Украины, которая примет украинские законы, украинскую философию жизни, украинское управление и так далее. Не готовы», — сказал Леонид Кравчук, отметивший, что все следует делать постепенно.

К примеру, создать «какую-то систему жизни на Донбассе, которая бы учитывала их интересы, но гарантировала связь с Украиной, а не с Россией»: «То есть просто сказать: „Россия уйдет, военные, — и Донбасс станет таким, каким был“ — никогда. Быстро Донбасс таким не станет. Это надо понимать всем».

Леонид Кравчук считает, что в деле реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса популизм недопустим. «Когда мы говорим о каких-то общих задачах, то нужно руководствоваться общей терминологией, которая направлена только на одно: показать свой патриотизм или показать, что „это я, который говорит, что готов сегодня на все, я могу все и я сделаю все, только изберите меня во власть“, — это популизм, в данном случае — недопустимый», — заявил он

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявлял, что если Украине до конца года не удастся вернуть оккупированные территории Донбасса, то власть введет в действие так называемый план «Б», в частности, предусматривающий ввод миротворцев.

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