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«Дерзкое унижение Украины и украинцев»: посол Украины в Германии ответил на скандальное высказывание друга Путина
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, отреагировавший на недипломатичный выпад экс-канцлера ФРГ, заявил, что Герхард Шредер пытается «отбелить свой потрепанный имидж» и «стремится сохранить хорошую мину при плохой игре».
«С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру Ангеле Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а „Северный поток-2“ будет продолжать буксовать», — цитируют украинского дипломата «Крым.Реалии».
По словам Андрея Мельника, которого экс-канцлер ФРГ назвал «карликом из Украины», Герхард Шредер теряет самоконтроль, переходя на личности, вместо того, чтобы «предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров»: «В немецком языке слово «Zwerg» (которым Шредер обозвал Мельника) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно «маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь, — говорит посол. — Как следует из тональности и контекста, очевидно именно «карлик» и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность».
Также украинский дипломат отмечает, что речь идет не о пренебрежительном отношении к нему, как к послу, а об унижении Украины и украинцев: «Когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти».
По словам посла Украины в ФРГ, украинцы «не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen — недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выпад в адрес Андрея Мельника экс-канцлер сделал после того, как украинский дипломат, реагируя на заявление Герхада Шредере о невозможности возвращения аннексированного Россией Крыма Украине, сказал, что это произойдет еще при жизни немецкого политика: «Хотелось бы предложить топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе».
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