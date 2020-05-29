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В полиции показали авто, на котором скрылись участники перестрелки в Броварах: введен план «Перехват» (фото)
Полицейские разыскивают пять автомобилей, на которых скрылись с места стрельбы участники инцидента, произошедшего в пятницу, 29 мая, в Броварах.
Как сообщает Нацполиция Киевской области, на розыск автомобилей ориентированы все наряды правоохранителей Киевской области.
Немногим позже появилась информация о задержании еще пятерых участников перестрелки в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко говорит о шестнадцати задержанных.
Ранее сообщалось, что после перестрелки в Броварах полиция сначала задержала десятерых участников инцидента, а позже появилась информация, что число задержанных возросло до двадцати.
Как информировали «ФАКТЫ», при перестрелке в Броварах были ранены три человека, — микроавтобус обстреляли из помпового ружья. Стрельба произошла рано утром в Броварах в районе Торгмаш. Между местными перевозчиками существует конфликт за право возить пассажиров в Киев, и не всегда этот спор протекает в рамках закона.318
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