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Украина

В полиции показали авто, на котором скрылись участники перестрелки в Броварах: введен план «Перехват» (фото)

14:16 29 мая 2020
В Броварах
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Полицейские разыскивают пять автомобилей, на которых скрылись с места стрельбы участники инцидента, произошедшего в пятницу, 29 мая, в Броварах.

Как сообщает Нацполиция Киевской области, на розыск автомобилей ориентированы все наряды правоохранителей Киевской области.

Немногим позже появилась информация о задержании еще пятерых участников перестрелки в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко говорит о шестнадцати задержанных.

Ранее сообщалось, что после перестрелки в Броварах полиция сначала задержала десятерых участников инцидента, а позже появилась информация, что число задержанных возросло до двадцати.

Как информировали «ФАКТЫ», при перестрелке в Броварах были ранены три человека, — микроавтобус обстреляли из помпового ружья. Стрельба произошла рано утром в Броварах в районе Торгмаш. Между местными перевозчиками существует конфликт за право возить пассажиров в Киев, и не всегда этот спор протекает в рамках закона.

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