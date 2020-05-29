- 16:58 «Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины
- 16:51 Стало известно, когда Украина получит первый транш МВФ
- 16:31 Как организм подает сигналы о проблемах со здоровьем: советы врача
- 16:20 «Показатели заболеваемости и смертности побили рекорды»: во Львовской области продлили карантин
- 16:00 Проститутки, оружие и кокаин: арбитр ФИФА, «убивавший» «Динамо», угодил в громкий скандал
- 15:58 За два дня до перестрелки жители Броваров сообщали о "титушках" на остановках
- 15:58 Еврокомиссия выделила Украине полмиллиарда евро макрофинансовой помощи
- 15:54 Вирус никуда не исчез: в сети показали видео очереди из «скорых» возле больницы в Киеве
- 15:18 Будут развиваться очень быстро: ВОЗ предупредила о новых вспышках коронавируса
- 15:18 Стрельба в Броварах: пятерых участников разборок задержали на Винничине
- 15:10 Земельные участки, больше 3 млн доходов и отсутствие личного авто: Шмыгаль показал декларацию
- 15:04 Главу Нацполиции Винницкой области отстранили от работы, а его заместителей уволили
«Показатели заболеваемости и смертности побили рекорды»: во Львовской области продлили карантин
Во Львовской области динамика заболеваемости коронавирусом не способствует ослаблению карантина. Ранее о том, что Львовщина не готова к послаблениям ограничений заявляли в Минздраве.
В пятницу, 29 мая, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о продлении режима карантинных мероприятий.
«Показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине. С начала недели умерло 12 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус. Следующее заседание запланировано на понедельник, 1 июня, с целью выяснения ситуации по принятию решения об оставлении в силе или смягчении карантинных мероприятий», — заявил на комиссии председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, за семь дней зафиксировано 362 случаев инфицирования COVID-19.
На заседании комиссии также отметили, что все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами заболевания.
Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 1 июня, говорится на сайте Львовской ОГА.
Напомним, на сегодняшний день во Львовской области COVID-19 заразились 1563 человека, смертельных случаев 49, вылечились 361 больной. Всего по Украине подтверждено 22 811 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», львовские медики первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19.
170
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!