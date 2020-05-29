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Украина

«Показатели заболеваемости и смертности побили рекорды»: во Львовской области продлили карантин

16:20 29 мая 2020
Львовская область
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во Львовской области динамика заболеваемости коронавирусом не способствует ослаблению карантина. Ранее о том, что Львовщина не готова к послаблениям ограничений заявляли в Минздраве.

В пятницу, 29 мая, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о продлении режима карантинных мероприятий.

«Показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине. С начала недели умерло 12 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус. Следующее заседание запланировано на понедельник, 1 июня, с целью выяснения ситуации по принятию решения об оставлении в силе или смягчении карантинных мероприятий», — заявил на комиссии председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, за семь дней зафиксировано 362 случаев инфицирования COVID-19.

На заседании комиссии также отметили, что все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами заболевания.

Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 1 июня, говорится на сайте Львовской ОГА.

Напомним, на сегодняшний день во Львовской области COVID-19 заразились 1563 человека, смертельных случаев 49, вылечились 361 больной. Всего по Украине подтверждено 22 811 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», львовские медики первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19.

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