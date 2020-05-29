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Спорт

«Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины

16:58 29 мая 2020
Шахтер&nbsp;— Динамо
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 31 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет центральный матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» (начало — в 17:00, главный арбитр — Екатерина Монзуль). Несмотря на то, что поединок пройдет в столице, номинальными хозяевами будут «горняки» — на оставшуюся часть сезона-2019/2020 «Олимпийский» станет домашней ареной для клуба из Донецка.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «ДИНАМО» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Отметим, что в нынешнем сезоне команды уже четыре раза встречались между собой. Если в чемпионате оба раза победа доставалась «Шахтеру» (2:1 в Киеве и 1:0 в Харькове), то в других турнирах успех сопутствовал «Динамо» — киевляне обыграли соперника в Суперкубке Украины (2:1) и выбили из розыгрыша Кубка страны (2:1).

В предстоящем поединке ведущие букмекеры отдают предпочтение донецкому клубу, который имеет преимущество в турнирной таблице над ближайшими преследователями, в том числе и над «Динамо», в 13 очков.

«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 1,79, ничья — 3,80, победа «Динамо» — 4,30.

Parimatch: победа «Шахтера» — 1,86, ничья — 3,70, победа «Динамо» — 4,00.

1xbet: победа «Шахтера» — 1,88, ничья — 3,70, победа «Динамо» — 3,86.

Wiliam Hill: победа «Шахтера» — 1,83, ничья — 3,60, победа «Динамо» — 4,00.

Bet365: победа «Шахтера» — 1,80, ничья — 3,50, победа «Динамо» — 4,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два гола чемпиона мира Цитаишвили принесли «Динамо» победу в контрольном матче над «Олимпиком».

Фото ФК «Динамо»

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